Mit Traumtoren zurückgekämpft

Die Landesklasse-Fußballer des BSC Freiberg haben ihr erstes Saisonspiel bei Aufsteiger SC Altmittweida mit 4:3 gewonnen. Am Ende sorgte Rico Thomas für traurige Gesichter beim Gegner - und überraschte bei seinen Mitspielern.

Am Ende gab es doch noch ein Happy End für die Landesklasse-Fußballer des BSC Freiberg. Nachdem sie zum Saisonauftakt beim SC Altmittweida bereits früh 0:2 zurücklagen, gewannen sie am Ende noch mit 4:3 (2:3). "Ende gut, alles gut" - das kam für den Freiberger Spielertrainer Rico Thomas aber nicht in Frage. "Wir haben uns heute...