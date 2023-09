Mit vielen neuen Gesichtern ins neue Abenteuer

Die Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn gehen mit neuem Trainer und etlichen Neuzugängen in die nunmehr fünfte Saison in der Sachsenliga. Kurz vor dem Start gelang noch ein echter Coup.

Nach einem Jahr in der Verbandsliga melden sich die Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn in der Sachsenliga zurück. Für das neue Abenteuer in der Beletage des Handballverbandes Sachsen, das am Sonnabend mit dem Heimspiel gegen den Vorjahressechsten HSV Marienberg beginnt, sieht der neue Trainer Manuel Kirpal seine Damen prinzipiell...