Mit voller Kapelle ans Netz

14 Volleyball-Teams aus der Region schlagen in Kürze überregional auf. Personell sehen sich dabei die drei Vertreter in der Sachsenklasse gut aufgestellt.

In wenigen Tagen werden die Spiele am hohen Netz in der Region wieder angepfiffen. Insgesamt 14 Volleyballteams der Region schlagen dabei in der Sachsenklasse sowie in der Bezirksliga und der Bezirksklasse auf. "Freie Presse" fragte zum Stand der Vorbereitung nach und welche Zielstellungen es für die Saison 2023/24 gibt.