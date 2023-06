Mit Zuversicht ins Erzgebirge

Die Landesklasse-Fußballer des TSV Flöha haben sich wieder aufgerappelt: Das 0:0 in der Vorwoche beim Großenhainer FV II war ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz im Abstiegskampf: Ja, wir leben noch. Am Samstag geht es zu Empor Hartmannsdorf, die sich weder nach oben noch nach unten in der Tabelle große Gedanken machen müssen -...