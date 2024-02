Mittelsachsen oft in Thüringen am Start

Der amtierende Champion des Classic-Enduro-Cups (CEC) in der Klasse Y6, Steffen Rohn vom Tauschaer HD-Racing-Team, und dessen Team-Chef, Vizemeister Heiko Dittrich, können in diesem Jahr dreimal im benachbarten Ostthüringen um den Titel streiten. Nachdem CEC-Auftakt in Schönebeck (Sachsen-Anhalt) im Juni und dem 2. Lauf in...