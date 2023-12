Mittelsachsen schnüren fleißig die Laufschuhe

1400 Aktive sind beim Laufcup der Sparkassen-Stiftung an den Start gegangen. Eine 14-Jährige sorgte für eine besondere Leistung.

Die Veranstalter können am Ende erneut eine positive Bilanz ziehen. Insgesamt 1400 Aktive sind in diesem Jahr beim Laufcup der Stiftung für Jugend und Sport der Sparkasse Mittelsachsen an den Start gegangen, mehr als die Hälfte davon waren Kinder und Jugendliche, berichtet Sparkassensprecherin Indra Frey. "Die Laufgemeinschaft in...