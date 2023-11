Mittelsachsens Kicker grübeln vor dem Wochenende: Weihnachtsmarkt statt Torejagd?

Eigentlich steht in der Fußball-Mittelsachsenliga der letzte Hinrundenspieltag an. Der Großteil der Teams musste schon im Training improvisieren. Ein Trainer flog derweil zur Champions League.

Bertram Fischer, der Trainer des SV Geringswalde, hat in dieser Woche live miterlebt, wie die Profi-Fußballer auf einem feinen englischen Rasen auf Torejagd gehen. Er besuchte am Dienstag das Champions-League-Spiel zwischen Manchester City und RB Leipzig (3:2) in England. „Das war schon ein tolles Erlebnis und mein erstes internationales Spiel...