Mittelsächsisches Motorradtalent verbindet Urlaub mit ersten Testkilometern

Motorrad-Talent Richard Irmscher aus Ottendorf ist in Spanien die ersten Runden des Jahres gedreht. Nun geht es in die heiße Vorbereitungsphase.

In Begleitung seiner Eltern Anja und Andreas hat Richard Irmscher aus dem Lichtenauer Ortsteil Ottendorf seine erste Winterferienwoche in Spanien verbracht. Dort verband die Familie einen sonnigen Urlaub mit Richards ersten Trainingsfahrten für die bevorstehende Saison im Motorradrennsport. Vor seinem geplanten Einstieg in den international...