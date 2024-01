Mittweidaer Handballer fiebert bei der Europameisterschaft in Berlin mit

Handballer Stefan Ernst vom TSV Fortschritt Mittweida hat die Spiele in Berlin live gesehen. Am Samstag ist er in der Bezirksliga wieder als Kreisläufer gefordert.

Das Handballtraining bei seinem Heimatverein ist für Stefan Ernst vom TSV Fortschritt Mittweida in dieser Woche etwas zu kurz gekommen. „Ich habe am Freitag noch eine Einheit mit den Jungs, das muss diesmal reichen“, sagt der 31-Jährige mit einem Schmunzeln vor dem Bezirksliga-Heimspiel gegen den HC Fraureuth am Samstag. Stefan Ernst holte... Das Handballtraining bei seinem Heimatverein ist für Stefan Ernst vom TSV Fortschritt Mittweida in dieser Woche etwas zu kurz gekommen. „Ich habe am Freitag noch eine Einheit mit den Jungs, das muss diesmal reichen“, sagt der 31-Jährige mit einem Schmunzeln vor dem Bezirksliga-Heimspiel gegen den HC Fraureuth am Samstag. Stefan Ernst holte...