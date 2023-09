Mittweidaer starten in die Punktspiele

In den Kegel-Verbandsligen beginnen an diesem Wochenende die Punktspiele der Saison 2023/24. Bei den Senioren hat das Team von Fortschritt Mittweida auf den Bahnen am Schützenplatz Heimvorteil und trifft auf den Neuling Rot-Weiß Brandis. Am Sonntag müssen die Fortschritt-Frauen zu bekannten Gegnerinnen. Gegen den SV Rot-Weiß...