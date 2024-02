Mittweidaerin tauscht Boxhandschuhe gegen Wrestlingstiefel: Ich habe mein ganzes altes Leben aufgegeben

Einst Boxerin in Mittweida, nun im Wrestling-Ring: Jana Eichmann (l.) nimmt unter ihrem Ringnamen „Jane Nero“ jetzt die Gegnerinnen auch in den Schwitzkasten - wie hier beim Showabend vor 240 Zuschauern in Riesa am Samstag. Dafür ist sie aus Mittelsachsen nach Dresden gezogen. Bild: Marc Körner