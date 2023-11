Mittweidas Handballer sorgen spät für die Entscheidung

Der TSV Fortschritt hat Union Chemnitz II mit 27:24 bezwungen. Gegen das Schlusslicht der Handball-Bezirksliga hätte beinahe auch der Trainer mitgespielt.

Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison sind die Bezirksliga-Handballer des TSV Fortschritt Mittweida auf die zweite Mannschaft des Union Chemnitz getroffen. Aufgrund der Hallenbesetzung in Chemnitz musste das Rückspiel in den November vorverlegt werden. Wie schon am 2. Spieltag (26:25) entschied sich die Partie gegen den Tabellenletzten erst in...