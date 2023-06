Neuer Meister mit Lehrvorführung

Die Rochlitzer Fußballer sind in dieser Saison eines der Sorgenkinder in der Mittelsachsenliga gewesen. Auch in der letzten Partie gegen den SC Altmittweida war ein Klassenunterschied zu sehen.

So hatten sich die Fußballer des BSC Motor Rochlitz den Saisonabschluss sicher nicht vorgestellt. Zwar war eine Niederlage im letzten Heimspiel gegen den neuen mittelsächsischen Meister zu befürchten - aber der SC Altmittweida ließ den Gastgebern am Sonntag im Vater-Jahn-Stadion nicht die Spur einer Chance und gewann 6:0 (4:0). So hatten sich die Fußballer des BSC Motor Rochlitz den Saisonabschluss sicher nicht vorgestellt. Zwar war eine Niederlage im letzten Heimspiel gegen den neuen mittelsächsischen Meister zu befürchten - aber der SC Altmittweida ließ den Gastgebern am Sonntag im Vater-Jahn-Stadion nicht die Spur einer Chance und gewann 6:0 (4:0).