Neuer Modus stellt hohe Hürde für Miners dar

Basketball-Landesliga: ATSV Freiberg trifft auf die Dresden Titans V

Mit dem Auswärtsspiel bei den Dresden Titans V starten die ATSV-Basketballer am Samstag in ihre nächste Landesliga-Saison. Dabei geht das Team um Coach Tim Aubel mit einem größtenteils unveränderten Kader in die Runde und will an die Erfolge des letzten Jahres - drei Punkte fehlten im Entscheidungsspiel gegen den SSV Chemnitz...