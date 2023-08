Neuling hält regionale Fahne hoch

Als einzige von sechs gestarteten Mannschaften aus Mittelsachsen hat der SC Altmittweida den Sprung in die 2. Runde des Fußball-Sachsenpokals geschafft. Der Aufsteiger in die Landesklasse setzte sich am Sonntagnachmittag beim 1.FC Pirna mit 3:1 (2:0) durch. "Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wir im Sachsenpokal einen...