Oberliga-Duo geht voran

Radball: TV Freiberg schickt drei Teams ins Rennen

Die Radballer des TV 1944 Freiberg starten am Wochenende in die neue Wettkampfsaison. Das Oberliga-Team mit Eric Rudolph und Tom Sontowski geht dabei voran und fährt am 1. Spieltag der Oberliga Sachsen in Niederlauterstein gegen Eula und Rötha aufs Parkett. Und erstmals seit sechs Jahren schicken die Freiberger 2024 wieder drei...