Pama-Duo mit solidem Auftritt

Zwei junge Aktive des SV Pama Freiberg haben sich beim 23. Nikolausboxen in Roßwein gut in Szene setzen können. Im Juniorenbereich war Arslan Anderabi gegen den Bischofswerdaer Bulwye Rose erfolgreich, und in einem öffentlichen Sparring war zudem Rajmond Horvath gefordert, berichtet Trainer Gerd Mecke. "Beide haben sich bei...