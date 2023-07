Phantoms erneut gestoppt

Die Freiberger Footballer haben den erhofften ersten Sieg in der Mitteldeutschen Oberliga knapp verpasst. Gegen Mitaufsteiger Salzland Racoons gab es am 5. Spieltag die fünfte Niederlage für den Neuling. Obwohl die Phantoms sich in der zweiten Spielhälfte steigerten, stand am Ende ein bitteres 6:9 (0:9) zu Buche.