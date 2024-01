Rechenspiele untersagt

Volleyball: Heimspiele für Siltronic und 1. VVF

Für die Volleyballerinnen des SV Siltronic Freiberg (6./3 Punkte) hat sich die Situation in der Sachsenklasse nicht geändert. Die Chance, in der kommenden Saison weiter in der zweithöchsten sächsischen Liga zu spielen, ist noch da, "aber Rechenspiele wird es auch diesmal nicht geben", sagt Siltronic-Coach Dietmar Schulze. Sein...