Regen und schwerem Kurs getrotzt

Radsport: Sebastian Vogel holt zweiten Meistertitel

Wieder Rang 2, doch diesmal erntete er den großen Lorbeer. Wie schon beim Sachsenringradrennen in der Vorwoche sprang für Sebastian Vogel (Foto) aus Waldenburg auch beim Großen Preis von Krostitz im Elite-Feld der zweite Platz in der Gesamtwertung heraus. Der Sieg in diesem Kriterium-Rennen, bei dem auf einem Rundkurs in...