Rico Thomas schießt BSC-Kicker auf Platz 2 und sich an die Spitze der Torjägerliste

Die Freiberger Landesklasse-Fußballer haben die Auswärtsaufgabe in Hartmannsdorf souverän mit 5:1 gelöst - auch dank der drei Treffer ihres Spielertrainers. Fortuna Langenau muss dagegen weiter auf den ersten Sieg warten, und auch der TSV war auswärts im Pech.

Die Fußballer des BSC Freiberg bleiben in der Landesklasse Mitte weiter ungeschlagen. Das Team um Rico Thomas feierte am Sonnabend beim Hartmannsdorfer SV Empor einen ungefährdeten 5:1 (2:0)-Erfolg und rückte mit 19 Punkten auf Platz 2 der Tabelle vor. "Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung, obwohl es uns die Hartmannsdorfer nicht so...