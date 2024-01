Rochlitzer Porphyrcup: Fußballer des SSV Königshain-Wiederau gewinnen bei der Premiere

Die Fußballer des BSC Motor Rochlitz haben bei ihrem Hallenturnier die Plätze 2 und 4 belegt. Die Kicker der SG Döhlen verstärkten sich mit einem ehemaliger Mittweidaer Leistungsträger.

Sehr regional angehaucht ist am Samstagabend das Hallenturnier des BSC Motor Rochlitz gewesen. Bei der ersten Auflage des Porphyrcups in der Regenbogenhalle fiel die Entscheidung um den Turniersieg am Ende vom Neunmeterpunkt: Die Fußballer des SSV Königshain-Wiederau zeigten hier die besseren Nerven und sicherten sich den größten Pokal. Zuvor...