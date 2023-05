Rotation-Damen freuen sich aufs große Finale

Aufgeregt ist Sophie Zeller noch nicht. "Aber direkt davor werden wir sicher alle etwas nervös werden", so die Rückraumspielerin des SV Rotation. Kein Wunder: Am Samstag wartet auf die Weißenborner Handballerinnen das bislang größte Spiel ihrer Laufbahn, wenn es in Döbeln im Finale des Sachsenpokals gegen die Amazonen aus Leipzig...