Rotation-Damen überspringen Auswärtshürde trotz Handicap

Die Weißenborner Handballerinnen haben in der Sachsenliga bei der HSG Rückmarsdorf mit 32:31 (18:12) gewonnen. Dabei ragte ein Duo heraus.

Die Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn haben sich in der Sachsenliga nach zwei Niederlagen in Folge eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Aufsteiger gewann sein Auswärtsspiel beim ehemaligen Oberligisten HSG Rückmarsdorf am Sonntag in Leipzig mit 32:31 (18:12) und rückte mit nun 6:10 Punkten auf Rang 7 vor.