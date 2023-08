Rundenjagd auf Brander Tartanbahn

Am 3. September findet auf dem Brander Sportplatz der 17. Stundenpaarlauf des SSV 91 Brand-Erbisdorf statt. Im vergangenen Jahr hatten an dem beliebten Format 63 Laufpaare teilgenommen. Das Organisationsteam um Bianka Meinig und Steffen Kupko hofft auch in diesem Jahr auf eine gute Resonanz. Neben dem breiten Sportangebot,...