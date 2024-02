SC Altmittweida fährt ohne Erwartungen zum Derby

Die Landesklasse-Fußballer aus Altmittweida fahren zum Rückrundenauftakt zum BSC Freiberg. Sonderlich optimistisch wirkt der Trainer nicht.

Trotz der 3:4-Niederlage im August erinnert sich Sebastian Groh, der Trainer des SC Altmittweida, gern an das Auftaktspiel seiner Mannschaft in der Fußball-Landesklasse Mitte zurück. „Da haben wir gesehen, dass wir mithalten können – und das einzige Mal überhaupt alle Spieler an Bord.“ An diesem Samstag steht in Freiberg der...