Schlussstrich unter erfolgreiche Saison

So zahlreich wie nie sind die Nachwuchs-Leichtathleten aus der Region bei nationalen Titelkämpfen vertreten gewesen. In Stuttgart ermittelten zum Abschluss die Jüngsten in der Altersklasse U 16 ihre deutschen Meister, wobei das Sextett aus Freiberg und Oederan aber nicht vorn mitmischen konnte.

Die insgeheim gehegten, aber durchaus berechtigten Hoffnungen auf einen Medaillenrang in den Sprintdisziplinen haben sich für die Aktiven aus Mittelsachsen bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der U16 nicht erfüllt. Für das beste Resultate sorgte Jakob Thümer von der TSG Oederan, der im A-Finale über 100 Meter der M 15 auf den...