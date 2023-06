Schnelle Schützen in Brand gefordert

Der 24. Erzgebirgslauf findet am Sonnabend in Brand-Erbisdorf statt. Die Veranstaltung gilt für die Sommerbiathleten der Schützengilde zu Brand gleichzeitig als 3. Lauf in der Serie "Wer schlägt den Deutschen Meister". Auch die Sprint-Landesmeisterschaft des sächsischen Schützenbundes wird vor Ort ausgetragen. Die Brander schicken...