Schon 80 Meldungen für Bergtriathlon

Für den 33. Rochlitzer Bergtriathlon, der am 10. September in und um die Muldestadt ausgetragen wird, haben sich bislang 80 Aktive in die Meldeliste eingetragen. "Daneben suchen wir auch noch Helfer, vor allem bei der Verpflegung und als Streckenposten", informiert Organisator René Schmidt. (rosd)