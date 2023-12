Showtime vor dem Fest

Boxen: In Döbeln fliegen traditionell die Fäuste

Bereits zum 31. Mal findet am Samstag das traditionelle Weihnachtsboxen in Döbeln statt. Ab 19Uhr fliegen in der Sporthalle Döbeln-Nord die Fäuste. "Wir rechnen wieder mit vielen Zuschauern", freut sich Hauptorganisator Karl Heinz Pohl auf das Sportereignis, das einige Zeit pausierte: "Durch Corona mussten wir vier Jahre...