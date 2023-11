Spätschicht mit Derby für Milkauer Frauen

Volleyball, Bezirksliga: SVU-Damen treffen zu ungewohnter Zeit im Nachholspiel auf den 1. VV Freiberg

Dass die Volleyballerinnen des SV Union Milkau (5.Platz/11 Punkte) an einem Mittwochabend um Punkte in der Bezirksliga kämpfen, ist eher ungewöhnlich. Der Samstag ist normalerweise der Heimspieltag. Doch an diesem Mittwoch steht für die SVU-Damen sogar ein Derby zu später Stunde auf dem Programm. Sie empfangen zum Nachholspiel...