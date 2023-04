Spitzenreiter patzt gegen Schlusslicht

In der Fußball-Mittelsachsenklasse hat der Tabellenführer am Sonntag Federn gelassen. Der SSV Königshain-Wiederau kam gegen das Schlusslicht LSV Sachsenburg nicht über ein 1:1 hinaus. "Es war ein gebrauchter Tag für uns", sagte SSV-Trainer Silvio Dost ernüchtert. "An diesem Tag kam einfach alles zusammen. Wir hatten Chancen ohne...