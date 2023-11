Spitzenspiel zu früher Stunde

Nach der bitteren und unnötigen Niederlage bei Schlusslicht Bautzen Tigers müssen die Basketballer des ATSV Freiberg in der Landesliga erneut nach Ostsachsen reisen. Mit dem Görlitzer BC wartet diesmal der noch ungeschlagene Tabellenführer der Staffel 2. Sprungball ist am Sonntag, 11 Uhr. "Wir müssen also früh aufstehen und...