Spring- und Dressurturnier des RFV Seelitz: Viele Schleifen bleiben vor Ort

Die Reitsportler des RFV Seelitz sind - was die verschiedenen Disziplinen angeht - sehr vielseitig aufgestellt. Und so bekamen die Besucher des Turniers am vergangenen Wochenende nicht nur Wettbewerbe im Springparcours zu sehen, sondern auch im Dressurviereck. Rund 500 Teilnehmer waren an beiden Wettkampftagen auf der Anlage dabei.