SSV-Damen bewahren kühlen Kopf

Volleyball: Zwei Siege für Brand-Erbisdorferinnen

Eigentlich stehen die Brand-Erbisdorfer Volleyballerinnen nicht auf Krimis - jedenfalls nicht auf dem Feld. Was der Spitzenreiter in der Bezirksliga aber am Samstag gegen den SV Ortmannsdorf ablieferte, war wieder ein echter Fünf-Satz-Krimi - mit einem guten Ende für die Gastgeberinnen: Mit 3:2 (17:25, 25:14, 14:25, 25:10, 16:14)...