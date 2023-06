SV Germania Mittweida: Gegnerische Fußballtrainer äußern Unmut über "interne Transfers" im Saisonfinale

Einige frühere Leistungsträger von Germania Mittweida haben in den vergangenen Wochen mit dafür gesorgt, dass die zweite Mannschaft in der Mittelsachsenliga im Aufwind ist. Das gefällt nicht jedem gegnerischen Trainer, doch die Spielordnung erlaubt dies.

Mittweida. Wilsdruffer Parkstadion oder Frankenberger Hammertal? Auch vor diesem Wochenende rätseln die gegnerischen Trainer, zu welchen Fußballspielen einige Leistungsträger von Germania Mittweida mitfahren. Besonders auffällig war es in der vergangenen Woche: Die Landesklasse-Mannschaft von Germania ging mit einer Rumpfelf in das Heimspiel gegen den SC Freital II und verlor 0:5, einen Tag später gewann die zweite Mannschaft das Derby in der Mittelsachsenliga gegen den SC Altmittweida mit 3:1 - mit Verstärkung aus der "Ersten".

"Wir können es auch ganz klar sagen: Wir wollten nicht, dass die Altmittweidaer bei uns etwas zu feiern haben", spricht es Germania-Trainer Sebastian Voigt, der zugleich Spieler der zweiten Mannschaft ist, offen aus. "Und so viele Jungs aus dem Landesklasse-Kader waren gar nicht dabei, da habe ich die Regularien zuvor genau studiert." Zum Auswärtsspiel bei Motor Wilsdruff - die ihrerseits mit einem Erfolg Staffelsieger der Landesklasse Mitte werden können - will Voigt mit einer schlagkräftigen Truppe anreisen. "Die erste Mannschaft braucht ein Erfolgserlebnis, auch wenn es schwer wird."

Auf das Mittweidaer Mittelsachsenliga-Team (11. Platz/27 Punkte) wartet das nächste Derby. Diesmal geht es ins Hammertal zu Barkas Frankenberg (4./38), wo einige Weggefährten früherer Tage aufeinandertreffen könnten. "Ich bin gespannt, wer bei Mittweida dann auf dem Formular stehen wird", sagt Barkas-Trainer André Rother süffisant. "Das Regelwerk kann ich nicht beeinflussen, aber in meinen Augen ist es schon etwas unfair, im Saisonendspurt das Geschehen nun so zu beeinflussen." Sein Team werde die Aufgabe annehmen, denn das Ziel heißt weiter, zwölf Punkte aus den letzten vier Saisonspielen zu holen.

Germania-Kicker nutzen Regeln geschickt aus

Laut Haiko Stäbler, dem Vorsitzenden des Spielausschusses beim Kreisverband Fußball Mittelsachsen (KVF), bewegen sich die Mittweidaer Verantwortlichen im Rahmen der Spielordnung. "Auch der BSC Freiberg, der seine Spieler in der ersten und zweiten Mannschaft eingesetzt hat, fragte davor immer bei uns nach, ob es möglich ist." Grundsätzlich dürfen in den zweiten Mannschaften immer zwei Stammspieler aus der ersten auflaufen. Unter Stammspieler versteht die Spielordnung Akteure, die während der Saison mehr als 50 Prozent der Pflichtspiele für die erste Mannschaft absolviert haben. Akteure, die noch unter 23 Jahren sind, dürfen theoretisch an einem Wochenende mehrmals auflaufen. "Bei älteren Spielern gibt es die 10-Tages-Regel." Demnach werden sie nach einem Einsatz in der zweiten Mannschaft für zehn Tage in dieser gesperrt und dürfen nur noch für die erste spielen. Ab der nächsten Saison sind es nur noch fünf Tage. "Ich sehe in diesen Regeln kein Problem, denn ein guter Einzelspieler muss erst einmal mit der jeweiligen Mannschaft spielen können", so Stäbler.

Rochlitzer wollen Klasse aus eigener Kraft halten

Besonders betroffen von den "internen Transfers" der Mittweidaer sind derzeit die Kicker des BSC Motor Rochlitz (12./25), da sie mit der Germania-Reserve um den möglichen Klassenerhalt konkurrieren und momentan - wenn man in Richtung Landesklasse blickt - auf dem Schleudersitz sein könnten. "Natürlich hat es einen Beigeschmack, wenn sie ihre besten Jungs aus früheren Tagen nun plötzlich reaktivieren. Aber andererseits nutzen sie das Regelwerk geschickt aus", sagt Trainer Lars Berger. Für den BSC-Coach sei es sowieso ratsam, auf die eigenen Aufgaben zu schauen. Zum vorletzten Spieltag geht es am Sonntag zum TSV Großwaltersdorf/Eppendorf (5./37), der beim letzten Heimspiel von Trainer Robert Hohlfeld - er legt nach der Saison eine Pause ein - seinem Coach sicherlich noch einen Sieg schenken will. "Wir können nur versuchen, zu punkten und dranzubleiben. Was in den oberen Ligen passiert, liegt ohnehin nicht in unseren Händen, obwohl wir Fortuna Langenau und dem TSV Flöha natürlich die Daumen drücken."

Den zweiten Matchball im Kampf um die Meisterschaft haben am Sonntag die Fußballer des SCAltmittweida (1./48). Und diesmal muss der Tabellenführer nicht auf andere Plätze schauen, denn er empfängt mit dem SV Geringswalde/Schweikershain (2./45) den einzig verbliebenen Kontrahenten im Titelkampf. Mit einem Sieg hätten es die Altmittweidaer geschafft, bei einem Unentschieden könnten die Geringswalder noch nach Punkten gleichziehen, doch das Torverhältnis spricht klar für den Primus. Somit hilft den Gästen nur ein Auswärtssieg, um die Entscheidung im Titelrennen noch zu vertagen.