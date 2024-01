SV Rotation Weißenborn: Zweiter Sieg in Folge, diesmal aber ohne Glanz

Die Weißenborner Handballerinnen haben sich gegen den HV Chemnitz II für die bittere Hinspielniederlage revanchiert. Das Sachsenliga-Schlusslicht erwies sich jedoch erneut als harte Nuss.

Daniel Mombree atmete am Ende tief durch. "Das war ein hartes Stück Arbeit", sagte der Trainer der Weißenborner Handballerinnen am Sonnabend nach dem 25:21 (14:11) seiner Damen gegen den HV Chemnitz II. Gegen das Schlusslicht der Sachsenliga sei man schwer ins Spiel gekommen, habe viele Chancen liegengelassen, konnte am Ende aber dennoch den...