SVL verteilt zum Halali Geschenke

Für die Landesklasse-Fußballer des SV Lichtenberg endet die Saison so, wie sie begonnen hat - mit einer hohen Heimniederlage. Nach dem 0:11 zum Auftakt gegen den neuen Meister Motor Wilsdruff verabschiedeten sich die Erzgebirger am Sonntag mit einem 0:6 (0:4) gegen den Zweiten SC Freital II aus der Landesklasse. Schon in der 1. Halbzeit war das...