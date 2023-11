SVU-Männer erstmals zuhause am Netz

Die Milkauer Volleyballer laden für Samstag zum ersten Heimspieltag nach dem Aufstieg in die Sachsenklasse ein. Mit vielen Punkten können sie sich oben festsetzen.

Nachdem die Volleyballerinnen des SV Union Milkau am vergangenen Wochenende bei ihrem Heimspieltag in der Bezirksliga nicht so viel Erfolg hatten - sie unterlagen zweimal mit 1:3 - wollen es die Männer des Vereins in der Sachsenklasse an diesem Samstag besser machen. Sie empfangen in der Frankenauer Sporthalle zunächst den GLVC...