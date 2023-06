Tabellenzweiter zu Gast

Nach zuletzt drei Niederlagen mit elf Gegentoren wollen die Landesklasse-Fußballer von Germania Mittweida (8. Platz/38 Punkte) an diesem Samstag in die Erfolgsspur zurückkehren. Die kommenden Aufgaben werden dabei aber nicht einfacher. Kommende Woche geht es zu Spitzenreiter Motor Wilsdruff, an diesem Samstag gastiert der Zweite SC...