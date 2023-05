Talente auf Titeljagd

Nachdem am vergangenen Samstag in Mittweida die Deutschen Meister über die Langstrecken ermittelt worden waren, ist an diesem Samstag der Nachwuchs auf der Frankenberger Jahnkampfbahn gefordert. Bei den Regionalmeisterschaften der Teams in den Altersklassen U12 und U14 sowie den Blockwettkämpfen der U16 werden die Titelträger...