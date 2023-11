Teilnehmerrekord beim Mittweidaer Fackellauf

Trotz des nasskalten Wetters haben sich am Dienstagabend 211 Sportler beim 14. Fackellauf des LV Mittweida 09 zusammengefunden. Die Veranstaltung, die jährlich am Vorabend des Buß- und Bettags ausgetragen wird und den Abschluss des Laufsportjahres in Mittweida bildet, verzeichnete damit einen Teilnehmerrekord.