Titelverteidiger sieht eine erneute Chance

Unter dem Hallendach kämpfen am Sonntag nicht nur die Männer um den Kreismeistertitel. Bereits am Vormittag sind die mittelsächsischen Fußballerinnen in der Flöhaer Halle gefordert. Als Vorjahressieger geht die Spielgemeinschaft Auerswalde/Sachsenburg in das Rennen. Sie gewann 2023 als damaliges Schlusslicht der Kleinfeldliga...