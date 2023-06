Trainingslager in Lauenhain: Wintersportler haben im Wasser Spaß

Das Nachwuchsteam des Sächsischen Skiverbandes hat am Wochenende in Lauenhain ein kleines Trainingslager abgehalten. Dabei war besonders eine Sportart sehr beliebt.

Lauenhain. Von Muskelkater ist bei den sächsischen Skitalenten am Sonntag nichts zu spüren gewesen. "Nein, da merke ich überhaupt nichts", sagte Nelly Strauß vom SV Großwaltersdorf mit einem Schmunzeln. Sie war eine von 41 Nachwuchs-Wintersportlern, die von Freitag bis Sonntag ihre Zelte im Lauenhainer Talgut aufgeschlagen hatten. Im kleinen Trainingslager des Sächsischen Skiverbandes waren mit Emil Morgenstern, Leni Pappelbaum, Marit Simon und Theresa Freitag noch vier weitere Großwaltersdorfer Aktiven dabei.

Und es war schnell ersichtlich, dass die jungen Talente im und auf dem Wasser den meisten Spaß hatten. "Das Kajakfahren war richtig toll", sagte die zwölfjährige Nelly Strauß, die das Brander Cottagymasium besucht. Ob eventuell bald ein Wechsel ansteht und die Sportschule in Oberwiesenthal lockt, das vermochte noch keiner zu sagen. "Aber bei einigen wird es bald soweit sein", verriet Philipp Ebell, der Landestrainer Skilanglauf. "Die meisten Talente, die hier zwischen 12 und 15 Jahren alt sind, habe ich höchstens zweieinhalb Jahre unter meinen Fittichen." Danach soll im besten Fall der Sprung an die Sportschule klappen. "Und natürlich sichten wir bei so einem Trainingslager auch, wer dafür in Frage kommt." Die Hauptsache sei aber, dass alle weiterhin im deutschen Sportsystem bleiben, so Ebell. "Es gibt ja viele Beispiele von Aktiven, die die Sportart später noch einmal wechseln."

Und da Wintersportler bekanntlich im Sommer gemacht werden, hatte sich Philipp Ebell mit seinem Trainerteam viel einfallen lassen. Am Freitag wurden zunächst die Gewinner und Platzierten des Sachsenpokals geehrt. "Da hat praktisch jeder etwas bekommen." Da im Anschluss jedoch der Regen einfach nicht abziehen wollte, gab es ein Dance-Work-out. "Das war richtig gut für das Rhythmus- und Taktgefühl der Kinder. Wir haben immer wechselnde Takte vorgegeben, wie sie auch im Wettkampf vorkommen können", sagte der Landestrainer. Am Samstag und Sonntag gab es zudem je zwei Einheiten im Kanu sowie beim Basketball in der benachbarten Zschopautalhalle, "die richtig intensiv waren", so Ebell. "Gerade die Stunden im Kanu waren wichtig für die Rumpfstabiliät." Nach dem Wochenende könne er die Kinder ruhigen Gewissens paddeln lassen.

Der Skiverband hat eine Kooperation mit den Wassersportlern des SC DHfK Leipzig. "Wir wollen uns so weitere Trainingsinhalte erarbeiten", so Ebell. Zudem wurde rund ums Lauenhainer Abenteuercamp gewandert und Tischtennis gespielt. "Die Kinder durften ihre Smartphones zwar benutzen, aber meist lagen sie unberührt auf dem Tisch."