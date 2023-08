Trio räumt weiter auf Landesebene ab

Wie schon vergangene Saison werden auch in der Serie 2023/24 drei Mannschaften des Regionalen Keglerverbandes Mittweida auf Landesebene an den Start gehen. Die Senioren des TSV Fortschritt Mittweida freuen sich auf ihre zweite Saison in der Verbandsliga, wo sie zum Auftakt am 23. September den TSV Rot-Weiß Brandis empfangen. In...