Trotz Überlegenheit kein Gesamtsieg

In den 20 Wertungsrennen der diesjährigen Pitbike-Masters im Motocross hat Alia Katzschmann vom Tauschaer HD-Racing-Team 16Siege eingefahren. An den restlichen vier Rennen der Damenklasse hatte sie wegen anderer Wettbewerbe nicht teilnehmen können. Das war auch der Grund, warum sie trotz ihrer überlegenen Fahrweise am Schluss mit...