TSV Einheit Claußnitz: Kopfschütteln nach vorzeitigem Ende des Punktspiels gegen Germania Mittweida II

Nach dieser Rudelbildung vor der Claußnitzer Fankurve verließen die Spieler des SV Germania Mittweida II am Sonntag in der Nachspielzeit das Feld. Zu diesem Zeitpunkt führten die Hausherren mit 4:1. Wie die Partie nun gewertet oder ob sie gar neu angesetzt wird, entscheidet sich in den kommenden Wochen. Bild: Robin Seidler