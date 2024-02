TSV Flöha: Ohne Trainer in wichtiges Duell im Kampf um den Klassenerhalt

In der Fußball-Landesklasse empfängt der TSV Flöha Mitkonkurrent Concordia Schneeberg. Auf ihren Coach müssen die Gastgeber aber am Sonntag verzichten – er ist beruflich verhindert.

So langsam geht es in der Fußball-Landesklasse West schon in die heiße Saisonphase. „Noch sind viele nicht aus dem Gröbsten raus“, betont Nico Israel, der Abteilungsleiter des TSV Flöha. „Die Schere in der Tabelle geht jedoch langsam auseinander.“ Umso wichtiger sei es, den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren, so Israel.