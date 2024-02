TSV Flöha: Trainingslager per Handschlag

Die Fußballer des TSV Flöha freuen sich in Vorbereitung auf die Rückrunde der Landesklasse auf ein besonderes Wochenende. Gleichzeitig schmerzen aber die Ausfälle – auch einige neue.

Alle Jahre wieder: Bereits zum dritten Mal fahren die Landesklasse-Fußballer des TSV Flöha am Wochenende ins Wintertrainingslager nach Tschechien. In Kadan möchte sich das Team auf die schwere Rückrunde in der West-Staffel einschwören.