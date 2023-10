TSV Fortschritt Mittweida: Handballer beim Spitzenreiter zu Gast

Mittweida. Einen kurzen Anfahrtsweg, aber eine schwierige Auswärtsaufgabe wartet an diesem Samstag auf die Bezirksliga-Handballer des Fortschritt Mittweida (6.Platz/4:4 Punkte). Sie gastieren zum Nachbarschaftsduell beim Burgstädter HC (2./7:3). Nach dem jüngsten Heimsieg gegen den TSV Oelsnitz (32:25) wollen die Mittweidaer auch auswärts etwas für ihr Punktekonto tun.

Die Bezirksklasse-Frauen des TSV Penig (8./0:6) nehmen am Samstag den ersten Punktgewinn überhaupt in dieser Saison ins Visier. Sie empfangen den VfB Flöha (9./0:6). Danach geht es für die Peniger Kreisliga-Männer (3./5:1) gegen den Primus, BSV Limbach-Oberfrohna II (6:0). Am Sonntag sind die Geringswalder Frauen in Hausdorf gegen Grüna am Ball.